Hiinal on Hollandis kaks ebaseaduslikku «politseijaoskonda»

Väljaannete RTL Nieuws ja Follow the Money ühisuurimusest selgub, et Hollandis on alates 2018. aastast tegutsenud vähemalt kaks ebaseaduslikku Hiina võimude esinduskeskust, mis tegelevad muuhulgas Hiina teisitimõtlejate jälitamise ja ähvardamisega.