Rishi Sunak jaotas ministriportfelle firmajuhilikult

Ametis jätkav kaitseminister Ben Wallace on märk vankumatust toetusest Ukrainale - kaitsekulutuste tõstmist kolmele protsendile SKP-st selle kümnendi lõpuks on minister nimetanud oma valitsuses jätkamise peamiseks nõudeks.

Jacob Rees-Mogg, kes lahkus äriministri kohalt, oponeeris kurjakuulutavalt parlamendi alamkojast vaevalt tund peale valitsusest lahkumist, kui «hea meel mul on, et normaalne teenistus saab jätkuda ja ma saan nüüd veidi vabamalt rääkida».

Sunaki valituskabinetis on otsustusõigusega naisi 22 protsenti, mis on vähem Liz Trussi 32 protsendist ning viis inimest (kaasa arvatus Sunak) 31-st, kes on etniliselt mitmekesise taustaga - mis on vähem Trussi seitsmest.