Vene ülikoolidesse naasevad kohustuslikud ideoloogialoengud

Loengute sisu töötatakse välja Kremli kabinetiülema asetäitja Sergei Kirijenko valvsa pilgu all ning nende eesmärk on õpetada tudengitele, «kuhu Venemaa suundub ja miks», märkisid allikad Meduzale.

«Lääs on mäda, see on korduvalt üritanud Venemaad nõrgestada, aga selle aeg on möödas,» kirjeldas üks Meduzaga rääkinud allikas loengute põhisõnumit.