AK ⟩ Westminsteri päästab Brexiti täielik ümberrehkendus

See projekt oli palavikuviirastus: kärpige makse, kasutage finantsregulatsioone tulehakatusena, kinnitage, et boonustest stimuleeritud pankurite tarbimisharjumused nirisevad ka töölisklassini ja Ühendkuningriik kasvab suurejooneliseks impeeriumiks, nagu see oli 19. sajandil. Ülejäänud maailm ei pea seda uskuma, sest meie usume seda. Selle asemel lõppes kampaania kontroll tagasi võtta kõige suurejoonelisema kontrolli kaotamisega.