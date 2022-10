Reinsalu kohtumisel Stoltenbergiga: Ukrainast peab saama NATO liige

Reinsalu sõnul on Ukraina jaoks praegu kriitilise tähtsusega, et NATO liikmesriigid annaksid Ukrainale õhutõrjesüsteeme ja rakette.

Reinsalu tõi arutelus Stoltenbergiga esile, et Madridi tippkohtumisel kokku lepitud NATO heidutus- ja kaitsehoiaku tugevdamisega tuleb edasi liikuda võimalikult kiiresti ning suurendada liitlaste kohalolekut idatiival nii maal, merel kui ka õhus.

«Euroopa julgeoleku huvides on USA suurem sõjaline kohalolek, eriti NATO idatiival. Allianss peab oma julgeolekut kindlustama ja näitama Venemaale üheselt, et sõjategevuse eskalatsioon Ukrainas ning lääneriikide survestamine energiakriisi ja tuumaähvardustega ainult tugevdab liitlaste ühtsust ja toob kaasa jõulisemad vastusammud agressorile,» ütles välisminister.

Reinsalu lisas, et nii Läänemere piirkonna kui ka kogu alliansi julgeoleku tugevdamisele aitab kaasa ka Soome ja Rootsi liitumine NATOga ning avaldas lootust, et see protsess jõuab peagi lõpule.