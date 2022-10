ÜLEVAADE ⟩ Venemaa jutud räpasest pommist võivad viidata tuumaohu kasvule Ukrainas

Kuigi Ukraina ja lääneriigid on tõrjunud Moskva juttu räpase pommi valmistamisest, nimetades seda Venemaa potentsiaalseks katseks korraldada libaoperatsioon, kus kasutatakse kas ise seesugust relva või selle kattevarjus konventsionaalset tuumarelva, kordas Kremli kõneisik Dmitri Peskov eile varasemaid väiteid. «Meil on infot, mis viitab, et Ukraina valmistab ette sellist terroristlikku sabotaaži ja me jätkame jõuliselt oma vaatekoha edastamist maailma avalikkusele,» lausus Peskov.