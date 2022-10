Riho Terras: Venemaal on tekkinud ebakõlad armee ja palgaarmee vahel

Terras meenutas, et sõda kestab juba kaheksa aastat. «Selles sõjas muutused on keerulised tulema. Ilm kindlasti mõjutab sõjakäiku,» lausus Terras. Tema sõnul ilm kindlasti mõjutab sõjakäiku. «Täna on juba alanud vihmaperiood, raske on liikuda seal. Kui ma käisin Ukrainas, siis tabasin mõttelt, et teid ei ole, vaid suunad kuhu liikuda,» kirjledas Terras.

«Täna on näha, et Venemaa valmistub pikaajaliseks sõjaks,» märkis Terras. «Talve eripära on, et on külm ja võidab see, kellel on parem varustus. Aga ma ei näe suurt muutust tulemas. Venemaal ei ole jõudu oluliselt muuta olukorda,» lausus Terras. Näiteks on märgata, et Venemaa valmistub Hersonis linnalahinguteks. Terrase sõnul on see selline taktika, mis tähendab, et linn hävineb selles lahignus täielikult.

Kui vaadata rinnet, siis tänaseks kõigub rinde piir mõlemal suunal: kord üks on edukas, kord teine. «Venemaal on tekkinud ebakõlad armee ja palgaarmee vahel. Pinge on sees, keegi peab süüdi jääma ja ilmselt Venemaa kaitseminister Sergei Šoigu tehakse süüdi,» märkis Terras.

Terras märkis, et ka Euroopas armeed võitlevad oma relvastuse hoidmise eest. «Mina sellest väga hästi aru ei saa. Ma arvan, et tuleks anda. Näiteks prantslased on üsna palju andnud, kuid nad lihtsalt ei räägi sellest,» rääkis Terras.

«Sõjakäigu otsustab see, kellel on parem tagala, kõvemad ressursid ja rohkem tahet,» toonitas eurosaadik.