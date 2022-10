Xi Jinping: Hiina ja USA peavad leidma viisi omavahel läbi saada

Hiina ja Ühendriigid on viimastel aastatel vastamisi läinud hulgas küsimustes, sealhulgas Pekingi agressioon isevalitseva Taiwani suunal, aga ka vabaduste piiramine Hongkongis ja väidetavad inimõigusrikkumised Xinjiangis.

«Maailmas ei ole täna ei rahu ega rahulikkust,» kirjutas Xi pöördumises New Yorgis baseeruvale vabaühendusele USA-Hiina Suhete Riiklik Komitee (National Committee on US-China Relations).

USA presidendi Joe Bideni valitsus teatas sel kuul, et Hiina on ainus USA konkurent, millel on «nii kavatsus rahvusvahelist korda ümber kujundada, kui kasvav majanduslik, diplomaatiline, sõjaline ja tehnoloogiline võimekus selle eesmärgi poole liikuda».