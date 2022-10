Kiiev: sõja algusest alates on vabastatud tuhatkond vangi

«Viimased nädalad on sõjavangide vahetamise küsimuses saanud verstapostiks. Meie riik hoolitseb kõigi eest, «mitte valjuhäälselt», sest nii on vaja,» ütles Maljar.

«See teema on äärmiselt tundlik, me ei levita teavet päästeprotsessi üksikasjade kohta, et mitte seda edaspidiseks kahjustada. Teeme kõik endast oleneva, et kaitsjad koju tagasi pöörduksid! Läbirääkimised meie sõjavangide vabastamise ja vahetamise üle käivad pidevalt,» rõhutas ta.