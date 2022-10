Iga-aastase Venemaa mõjuka mõttekoja Valdai klubi istungi temperatuuri mõõdab Venemaa ühe helgeima välispoliitilise mõtleja Fjodor Lukjanovi mõttekäik: «monopolaarse maailma lõpp on juba toimunud, kuid huvitav on see, et mis saab edasi?»