Kremli väitel lahkus Ukraina rahukõnelustelt Washingtoni korraldusel

«Tekst oli valmis. Ja ootamatult kadus Ukraina pool radarilt, Ukraina pool kuulutas soovimatust läbirääkimisi jätkata,» seletas Kremli kõneisik Dmitri Peskov ajakirjanikele, lisades, et Putin pidas ilmseks, et otsus kõnelused lõpetada tuli Washingtoni korraldusel.

Lääne-Aafrika riikide ühenduse ECOWAS esimees Umaro Sissoco Embaló ütles kolmapäeval Kiievis, et Putin oli varasemal kohtumisel kinnitanud oma valmisolekut läbirääkimisteks Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenskõiga.

Peskov ütles selle peale, et Moskva on valmis «tagama oma huve läbirääkimistelaua taga».

Zelenskõi ütles kolmapäeval, et ei pea kõnelusi Moskvaga võimalikuks. Septembris ütles Ukraina liider, et ei pea Venemaaga läbirääkimisi, kuni Putin on selle president.