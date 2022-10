KÕNE VALDAI KLUBIS ⟩ Putini väitel ootab ees kõige ohtlikum kümnend alates Teise maailmasõja lõpust

Putini sõnul pole lääs sugugi ühtne, kuid see ei muuda fakti, et see tõukab tema hinnangul kriise takka.

«Lääs on astunud hulga samme eskalatsiooni suunas ja nad püüavad alati eskaleerida. Selles pole midagi uut. Nad õhutavad sõjaleeke Ukrainas. Organiseerivad provokatsioone Taiwanil,» väitis Putini Moskvas esinedes, lisades, et lääs tekitab ka energia- ja toidukriisi maailmas. «Mis puutub viimast, siis pole see tahtlik, ma ei kahtle selles. See juhtus lääne võimude terve hulga süsteemsete vigade tõttu, mida ma just mainisin.»