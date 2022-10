Rootsi viib läbi Nord Streami kuriteopaiga täiendava uurimise

Oktoobri algul teatas Rootsi prokuratuur, et nad on lekkekohtade veealuste uurimise tulemusena leidnud asitõendeid, mis toetavad sabotaažikahtlust.

Mereväe pressiesindaja Jimmie Adamsson kinnitas, et sündmuspaigal on sukeldumisoperatsoonidele spetsialiseerunud laev ja et nad toetavad prokuratuuri uut uurimist, kuid see ei ole seotud nende enda nädala alguses ette võetud uuringutega.