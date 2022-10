Venemaa LGBTQ propaganda keelu seadus teeb ÜRO murelikuks

Riigiduuma esimees Vjatšeslav Volodin ütles, et teiseks lugemiseks võidakse esitada haldustrahvidest karmimaid meetmeid.

2013. aasta seaduse hukka mõistnud inimõigusaktivistide sõnul tähendavad muudatused, et sisuliselt kriminaliseeritakse samasooliste paaride avalik mainimine.

ÜRO uus inimõiguste ülemvolinik Volker Türk väljendas Venemaa sammu üle tõsist muret ja ütles, et see rikub rahvusvahelisi inimõigusnorme ja -standardeid.

ÜRO inimõiguseksperdid on hinnanud kehtiva LGBTQ propaganda keelu seaduse diskrimineerivaks ning öelnud, et see rikub väljendusvabadust ning toob kaasa vihakõne, vaenukuriteod ja väärkohtlemise, seal hulgas laste suhtes, ütles Shamdasani.