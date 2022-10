USA esindajatekoja spiikri Nancy Pelosi koju tunginud ründaja vigastas tema abikaasat

«Täna varahommikul tungis ründaja San Franciscos Peloside elamusse ja ründas vägivaldselt härra Pelosit. Ründaja on vahi all ja rünnaku motiive uuritakse. Härra Pelosi viidi haiglasse, kus ta saab suurepärast arstiabi ja eeldatavasti paraneb täielikult. Spiiker ei viibinud rünnaku ajal San Franciscos,» teatas Nancy Pelosi pressiesindaja.

Kõneisik lisas, et esindajatekoja demokraadist spiiker on tänulik pääste- ja meditsiinitöötajatele, kuid palub praegu austada oma pere privaatsust.

Nancy ja Paul Pelosi on olnud abielus alates 1963. aastast. Neil on viis last.