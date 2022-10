Vene sõjaväe suurtükimürskude eest end parasjagu tunnelis varjav Ukraina sõdur püüab leida sõnu, kirjeldamaks õudusi kõigest kilomeetri kaugusel asuvas Bahmutis. «Seal on kohutav. Maa on must nagu asfalt. Kõik on hävitatud. Laibad on kõikjal,» lausub 38-aastane Jevhen.