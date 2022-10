ÜRO juht nõuab Ukraina-Venemaa teraviljalepingu pikendamist

Juulis ÜRO, Ukraina, Venemaa ja Türgi vahel sõlmitud nn Musta mere kokkulepe on võimaldanud eksportida üle üheksa miljoni tonni Ukraina teravilja, mis leevendab sõjast põhjustatud üleilmset toidukriisi, kuigi ebakindlus kokkuleppe kestuse üle on juba viinud hinnatõusuni.

«Me ei alahinda väljakutseid, kuid teame, et neist on võimalik üle saada,» ütles ta.

Venemaa suursaadik ÜRO-s Vassili Nebenzja ütles neljapäeval ajakirjanikele, et enne kui Moskva lubab lepingut pikendada, on vaja võimaldada Vene eksporti. «Ma olen juba pikka aega rääkinud, (et) takistused on endised,» ütles ta.