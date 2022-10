Hollandi luureametnik: tehnoloogiasektor aitab tahtmatult Venemaad

Sõjaväe luureteenistuse MIVD juhi Jan Swillensi sõnul on Vene salateenistus Lääne sanktsioonidest möödahiilimiseks loonud Hollandis kümneid varifirmasid.

Need ettevõtted ostavad Hollandist tehnoloogiat ja ekspordivad Venemaale, kus seda kasutatakse sõjalisel otstarbel, rääkis Swillens Hollandi ajalehele Financieele Dagblad.

Hollandi uudisteagentuuri ANP ja avalik-õigusliku ringhäälingu NOS teatel on Hollandi kaitseministeerium Swillensi kommentaare kinnitanud.

Sellist praktikat on kasutatud alates Krimmi annekteerimisest Venemaa poolt 2014. aastal, «kuid Ukraina sõja tõttu on see märkimisväärselt hoogustunud», ütles Swillens FD-le.