Tuhanded inimesed kogunesid Praha tänavatele, et kõrgete energiahindade vastu meelt avaldada - peamiseks põhjuseks toodi paremtsentristliku valitsuse Ukraina toetamist.

«Tšehhi Vabariik esimesena» (ing k - Czech Republic First) protesti korraldajad olid enamasti paremäärmuslikud, Kremli-pooldajad ja vaktsiinivastased populistlikud rühmitused, selgitas Saksa väljaanne Deutsche Welle.

Vaenlased kõikjal peale Moskva

Osalejad sõimasid Ukraina, ELi, NATO, ÜRO ja Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO), kuid astusid välja Venemaa agressioonisõja kaitseks.

«Venemaa ei ole meie vaenlane, vaenlane on sõjameeste valitsus,» ütles üks kõneleja.

«Meie valitsus on Tšehhi Vabariigi ajaloo halvim ja ma ei ole ainus, kes nii arvab,» ütles meeleavaldaja Eva Frantova uudisteagentuurile AFP.

Tšehhi toetus Ukrainale

ELi eesistujariik Tšehhi on üks Ukraina kindlamaid toetajaid Euroopas, saates sõjarelvastust ja andnud viisasid umbes 450 000 Ukraina pagulasele, võimaldades neile juurdepääsu sotsiaalteenustele, nagu tervishoiuteenused ja rahaline abi.

«Me teame, kes on meie sõber ja kes veritseb meie vabaduse eest,» säutsus siseminister Vit Rakusan vastuseks protestile. «Ja me teame ka, kes on meie vaenlane.»