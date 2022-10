Briti merevägi uurib väiteid seksuaalse ahistamise kohta allveelaevades

Esimene merelord ja mereväe ülem Ben Key ütles lehele, et süüdistused on sügavalt häirivad ja ta on palunud neid lähemalt uurida.

Emma Norton vabaühendusest Centre for Military Justice, mis annab õiguslikku abi ahistamisohvritele, ütles Sky Newsile, et ametliku kaebuse esitab ainult umbes kümme protsenti sõjaväes ahistamise all kannatavatest naistest, kuna neil ei ole usku, et neile saaks osaks mingisugunegi õiglus.