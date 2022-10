Brasiilias peetakse presidendivalimiste otsustav voor

Praegune riigipea Jair Bolsonaro ja endine president Luiz Inácio Lula da Silva on nii tasavägised, et võitjat ei ole võimalik prognoosida.

«Ma arvan, et me võidame,» ütles karismaatiline, kuid korruptsioonist määritud ekspresident Lula São Paulos, lubades «viia riigi tagasi normaalsusse».

Lula, kes oli president aastatel 2003-2010, on öelnud, et valimised on valiku tegemine «demokraatia ja barbaarsuse, rahu ja sõja vahel».