Peaminister Marin ei välista tuumarelvi ega NATO baase Soomes

«Ma olen pidanud väga oluliseks, et me ei seaks selliseid eeltingimusi ega piiraks meie enda mänguruumi, kui tegemist on alaliste baaside või tuumarelvadega,» selgitas Marin, lisades, et tema arvates on ebatõenäoline, et Soome pinnale tuumarelvi paigutatakse.