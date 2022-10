Briti meedia: väidetavalt häkkisid Kremli agendid Liz Trussi telefoni

Liberaaldemokraadid ja Tööpartei on kirjeldanud süüdistusi kui «äärmiselt tõsiseid» ja «murettekitavaid».

«Spioonid, keda kahtlustatakse Venemaa presidendi Vladimir Putini heaks töötamises, said juurdepääsu tundlikule teabele, sealhulgas Ukraina sõda käsitlevatele aruteludele välisriigi ametnikega,» teatas Mail on Sunday nimetamata allikatele viidates.

«On oluline, et kõiki neid julgeolekuküsimusi uuritakse ja käsitletakse kõige kõrgemal tasemel ning me peame teadma, et valitsus tunnistab selle tõsidust ja meie riikliku julgeoleku täieliku kaitsmise tähtsust,» kinnitas varisiseminister Yvette Cooper.