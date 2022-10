Ukraina siseministri nõunik: kaks pluss kaks ei ole alati neli

Kuidas kommenteerite praegust olukorda rindel?

Lahingute põhiline raskuskese on Bahmuti ning Avdijivka suunal. Suurematel rindelõikudel ei ole nad (Vene relvajõud) puhtfüüsiliselt võimelised midagi ette võtma. Ootame muidugi, mida toovad endaga kaasa uued mobiliseeritud, kuid on selge, et praegu neil valmisolek ulatuslikumaks ründetegevuseks puudub.

Võtmesündmused arenevad praegu idarindel, lisaks lõunas Hersonis ja Berõslavis, kus nad on asunud ennast väga hoolega kindlustama. Kogu see jutt, mida räägitakse taganemisest ja evakuatsioonist, on mõeldud tähelepanu kõrvalejuhtimiseks, sest praegu valmistutakse tänavalahinguteks.

Nende jaoks on oluline, et Ukraina relvajõud hakkaksid andma Hersonile ulatuslikke tulelööke ehk talitama samamoodi, nagu nad ise tegid Mariupolis. Sellega tahetakse näidata pilti, kui julmalt Ukraina oma linnasid hävitab.

Samal ajal muutus ootamatult infosõja strateegia: hakati rääkima Ukraina nn räpasest pommist. Sellel on kolm põhjust. Esiteks on esimesed kaheksa sõjakuud näidanud, et Venemaal puudub tänaseni ühene arusaam, mille pärast sõditakse. Seetõttu peavad nad leidma ja otsivad tänaseni mitmesuguseid ettekäändeid. Nii jutustataksegi nüüd räpasest pommist, millega tahetakse näidata, et tuumalöögiga ei ohusta nemad, vaid seda valmistab hoopis ette Ukraina.