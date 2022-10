INTERVJUU ⟩ Kasjanov: Putini režiimi häving on vältimatu ja see saab ilmselgeks juba tuleval aastal

Mihhail Mihhailovitš, üha sagedamini kõlavad avalikkuses üleskutsed läbirääkimisteks Ukraina ja Venemaa liidrite vahel. Recep Tayyip Erdoğan rääkis sellest eelmisel nädalal korduvalt. Veidi varem teatas Emmanuel Macron, et Volodõmõr Zelenskõil tuleks läbirääkimiste laua taha istuda. Elon Musk ütleb mingeid asju, mis kõiki hämmastavad. Kas selliseid läbirääkimisi on tõepoolest vaja?

Mina pean õigeks vaba maailma seisukohta. Vaba maailm ihkab Ukraina võitu. Mina, Venemaa demokraatlikud jõud, kõik normaalsed venemaalased, ma pean silmas neid, kes püüavad analüüsida, me kõik muidugi mõistame, et see agressioon on täiesti alusetu ja igasuguse põhjuseta. Jätkub tuhandete inimeste tapmine. Ja see on juba inimkonna tragöödia.