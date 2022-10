Mussolini toetajad tähistasid Rooma marsi aastasaja tähtpäeva

Kohaliku politsei hinnangul oli Emilia-Romagna maakonnas asuvas väikeses mägises Predappio linnas, kus Mussolini sündis ning kus asub tema perekonna hauakamber, kuhu ta on ka ise maetud, umbes 2000 inimest.

Mussolini haud on palverännaku paik, mida igal aastal külastavad kümned tuhanded inimesed.

«Oleksin hääletanud Lutsiferi enda poolt, kui ta oleks alistanud vasakapoolsed Itaalias. nii et ma olen rõõmus, et meil on Meloni valitsus,» ütles paraadi korraldaja Mirco Santarelli Itaalia uudisteagentuuri Ansa vahendusel.