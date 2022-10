Vene okupandid on suunanud suurema tähelepanu Donetski lääneservale ja sellest lõuna poole, kus pingutavad rünnakutega Avdijivka tiibamiseks läänest ja Vuhledari piirkonnas. Bahmutis on Vene sõdurite ind pisut vähendatud, mujal on nad kaitses, kirjutab Igor Taro eilse sõjapäeva ülevaates.