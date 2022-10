SUVI SÜGISEL ⟩ 30-kraadine soojus Hispaanias tekitab põlenguid ja ähvardab tuua kõrbestumise

«Kuu pole veel läbi, aga juba praegu saame sisuliselt ilma vastuvaidlemist kartmata öelda, et see saab olema kõige kuumem [oktoober Hispaanias] alates 1961. aastast,» lausus Hispaania ilmateenistuse Aemeti ekspert Ruben del Campo, viidates aastale, mil andmeid koguma hakati.

«Üks-kaks päeva üle 30 kraadi on normaalne,» lausus del Campo. «Aga nii palju päevi, ei. Need on suvetemperatuurid, samas kui me juba oleme teel sügisesse.»