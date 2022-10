Mõned Ukraina rindele mõeldud relvad on jõudnud Lääne-Euroopa kurjategijate kätte

Relvade Soome kurjategijate kätte sattumist kinnitas Ylele keskkriminaalpolitsei (KRP) ülemkomissar Christer Ahlgren, kelle sõnul on sama täheldatud teisteski riikides. «Ukrainasse saadetud relvi on leitud ka Rootsist, Taanist ja Hollandist,» lisas ta.

Lääneriigid on käsitulirelvade kurjategijate kätte sattumisest veelgi enam mures, et jõukudeni võivad jõuda ka näiteks kaasaskantavad raketisüsteemid või tankitõrjemiinid. Just viimastel silma peal hoidmisesse lubaski USA eelmisel neljapäeva tehtud avalduse kohaselt rohkem panustada.