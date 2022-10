Venemaa ähvardas Ukrainast välja seilavaid viljalaevu merel valitsevate ohtudega

Reutersi andmetel oli aluste lastiks kokku 354 500 tonni teravilja, mida on oluliselt rohkem tavaliselt ühe päevaga Ukrainast välja veetakse. See viitab, et täna kõrvaldati sadamates ummikut, mis tekkis pärast Venemaa eilset teadet leppe peatamise kohta.

Kremli pressiesindaja Dmitri Peskov väitis täna, et teraviljaleppe jõustamine ilma Venemaa osaluseta on ohtlik. «Olukorras, kus Venemaa räägib, et turvalist navigatsiooni neist piirkondades on võimatu tagada, on säärane kokkulepe vaevalt teostatav. Ning see saaks teistsuguse laadi, palju ohtlikuma ja riskantsema,» lausus ta ajakirjanikele.