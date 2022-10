Putin üritab end taaskehtestada kõnelustel Armeenia ja Aserbaidžaaniga

Läbirääkimised peetakse Venemaa lõunaosas Sotšis ning hetkel on lääneriikide osalus suurenenud keerulises Kaukaasia piirkonnas, kus Venemaa on oma sõjategevuse tõttu Ukrainas kaotanud märkimisväärselt mõju võrreldes aastakümneid kestnud domineerimisega.

Nii Armeenia peaminister Nikol Pašinjan kui Aserbaidžaani president Ilham Alijev teatasid, et on jõudnud Sotši.

Karabahhi konflikti lahendusele lähemale jõudmist lootev Pašinjan ütles, et Jerevani peamiste eesmärkide hulka kuulub Aserbaidžaani taandumine Mägi-Karabahhi aladelt, mis on Venemaa niinimetatud rahuvalvejõudude kontrolli all, aga samuti Armeenia sõjavangide vabastamine.