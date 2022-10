INTERVJUU ⟩ USA diplomaat NATO juures: kõik liitlased võiksid Ukrainat aidata nagu Eesti

Mida tähendab Bukaresti deklaratsioon aastal 2022, kui Ukraina on sõjas?

Bukaresti deklaratsioon on jätkuvalt jõus ning Madridi tippkohtumisel ütles NATO selgelt välja, et tema uksed on jätkuvalt avatud ja me seisame Bukaresti lubaduse taga.

Kuid mulle ja minu arvates ka liitlastele tundub, et peaksime sellele sisu andma, sest reaalsus on, et ei Ukraina ega teised liikmeks pürgijad nagu Gruusia pole seisus, kus nad saaksid täna NATOsse astuda. Nende territooriumid on kahjuks okupeeritud. Seal tuleb ära teha kõvasti ülesehitustööd.

NATO jaoks on küsimus, mida ta saaks teha organisatsioonina ja liitlased omal käel selleks, et aidata neid riike juba enne, kui nad saavad NATO või ELi liikmeks.