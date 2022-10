Lula lubab Amazonase vihmametsa raadamise lõpetada

«Brasiilia on valmis taas astuma juhtrolli kliimakriisi lahendamisel,» ütles üleeile presidendivalimised võitnud Lula, lisades, et tema eesmärk on ebaseadusliku metsaraadamise täielik lõpetamine, illegaalse kaevandustegevuse peatamine ja sellega suur pööre eelmise presidendi keskkonnapoliitikas.