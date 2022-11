Putini sõnul 260 000 mobiliseeritut lahingutegevuses ei osale

«Juhin teie tähelepanu kaitseministri öeldule: relvajõudude lahingkoosseisus on 41 000 sõjaväelast. See tähendab, et 260 000, õigemini 259 000 .... ei osale üldse sõjategevuses, vaid läbib väljaõpet,» ütles Putin briifingul pärast Venemaa, Aserbaidžaani ja Armeenia juhtide kolmepoolseid kõnelusi Sotšis.

«Noh, see (mobilisatsioon – IF) on lõpule viidud. Punkt on pandud,» lisas riigipea.

Putin märkis, et «tegelikult nimetas kaitseministeerium algul palju väiksemaid numbreid, kuid siis lõpuks jõudis järeldusele, et vaja on mobiliseerida 300 000 venemaalast».

Ukraina presidendi kantselei nõuniku Oleksi Arestovõtš hinnangul püüab Vene diktaator mobilisatsiooni lõpetamisest teatades sotsiaalseid pingeid maandada.

«Ilmselt näitavad küsitlused ja reitingud massilist rahulolematust .... Ja kui mobilisatsioon jätkub, siis kasvab pinge nende seas, keda pole veel jõutud kutsuda,» ütles Arestovõtš YouTube'is vesteldes Vene inimõigusaktivisti Mark Feiginiga.

Ukraina luure andmeil ei ole mobiliseerituil piisavalt sõjaväevorme, magamiskohti ja tualettruume. Venelased kaebasid sotsiaalvõrgustikes ka vanade relvade ja ebakvaliteetsete vormirõivaste üle.

Pärast mobilisatsiooni väljakuulutamist 21. septembril tekkisid Venemaa piiridel ummikud, kuna inimesed kiirustasid riigist lahkuma.