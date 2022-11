Üha pikemad ja ettearvamatumad elektrikatkestused teevad ukrainlased talve eel ärevaks

Ei pealinna külje all asuvas külas elav Vedmid ega tema abikaasa mäletagi enam õieti, kui palju kordi on nad viimase kuu jooksul pidanud õhtust sööma pimedas. Nagu miljonid ukrainlased, on nemadki ohvrid Venemaa avalikult kuulutatud taktikale rünnata Ukraina energiataristut ja jätta sealsed inimesed talve saabudes külma kannatama.

«Kui sa arvestad elektri olemasoluga, on halvim see, kui pole võimalik ette planeerida… Psühholoogiliselt on see väga ebamugav,» ütles uudisteagentuurile AP 44-aastane ärimees, kes elab Bilohorodka külas. Tema sõnul kestavad katkestused nüüd juba kohati 12 tundi päevas.