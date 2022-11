Tšehhi: järgmised ELi sanktsioonid võidakse kehtestada Valgevenele

«Me vaeme Valgevene rolli ja võimalikku vajadust see (sanktsioonide) sihikule võtta,» ütles Fiala ajakirjanikele pärast naasmist Kiievist, kus mitu tema kabinetiliiget liitus läbirääkimisteks oma Ukraina kolleegidega.

«Teatud sanktsioonid Valgevene vastu on juba jõus, ent me ei saa lubada olukorda, kus Valgevene liitub Venemaa poliitilise hoiakuga või kus Venemaa väldib sanktsioonide mõju selliste riikide kaudu, nagu Valgevene,» ütles ta.

«Me peame mõistma, et rünnakuid Ukraina vastu juhitakse Valgevene õhuruumist ning et Valgevene varustab relvadega Venemaad,» ütles Tšehhi välisminister Jan Lipavský.

Kuigi EL on kehtestanud Venemaa tööstuse ja eliidi vastu seninägematuid sanktsioone alates Moskva sissetungist Ukrainasse 24. veebruaril, siis Viala kutsus üles Venemaad «veelgi enam isoleerima».

«Me teame, et sanktsioonid töötavad, me näeme seda paljude andmete põhjal, ning kahtlemata peame me jätkama,» sõnas ta.