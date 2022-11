Scholzil seisab ees keeruline Hiina-visiit

Visiit on põhjustanud Saksamaal teravaid vaidlusi, kuna Berliinile on maksnud rängalt kätte ülemäärane sõltuvus Vene energiast, mille tarne Moskva Ukraina invasiooni järel seiskas.

Lääne ja Pekingi vahelised pinged on viimastel aastatel kasvanud, muu hulgas seoses Taiwani ja inimõigusteolukorraga Xinjiangis. Muret on seejuures avaldanud ka Scholzi enda valitsusliikmed.

«Arvan, et on äärmiselt oluline, et me ei teeks end kunagi taas niivõrd sõltuvaks riigist, mis ei jaga meie väärtusi.»