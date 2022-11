Saksamaa Serbiale: aeg on valida Venemaa ja Euroopa Liidu vahel

Kaks päeva enne Lääne-Balkani riikide tippkohtumist Saksamaa pealinnas eesmärgiga tugevdada suhteid kuuest riigist koosneva regiooniga, ütles kõrge ametnik, et Serbial tuleb otsustada, kelle poolel ta on, kas Moskva või ELi.

«Suhe Serbiaga on keeruline - selles on valgust ja ka varje,» ütles anonüümsust soovinud allikas. «Serbia suhted Venemaaga on kindlasti osa varjudest.»