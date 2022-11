Briti analüütik: Putin arvestab, et kevadeks on isu Ukrainat toetada läinud

Oxford Analytica Daily Briefi peatoimetaja ja analüüsivaldkonna direktori Nick Redmani sõnul satuvad Lääne-Euroopa ettevõtted energiakriisi tõttu raskustesse ning Venemaa arvestab, et sellest tekib surve valitsustele, mis mõjutab sõja kulgu Putinile soodsas suunas.

Venemaa president Vladimir Putin arvestab, et eeloleval talvel tabab energiapuudus Euroopat nii valusalt, et Lääne-Euroopa riigid kaotavad isu Ukrainat toetada, ja seejärel on sõja võitmiseks vaja veel vaid Joe Bideni valimiskaotust, rääkis Postimehele Riia välispoliitika- ja julgeolekukonverentsil Briti rahvusvaheliste suhete analüütik Nick Redman.