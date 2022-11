Tansaania saatis sõjaväe appi kustutama Kilimanjaro maastikupõlengut

«Sõjaväelased juba saabusid mäele ja on valmis põlengut kustutama,» ütlesid Tansaania rahvakaitsejõud avalduses, kuid ei täpsustanud, kui palju sõdureid appi saadeti.

Valitsus teatas eelmisel nädalal, et tulekahju on kontrolli all, kuid tugev tuul kandis leegid edasi kolme kohta.