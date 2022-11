Taani vasakpoolsed säilitasid õhkõrna valimisvõiduga võimu

Valimised peeti seitse kuud enne tähtaega, tingituna niinimetatud naaritsakriisist, mis on varjutanud Taani eluolu alates 2020. aasta novembrist, mil valitsus otsustas hukata riigi umbes 15 miljonit väikekaruslooma seoses kartusega, et need võivad kanda koroonaviiruse muteerunud tüve.