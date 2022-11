Niinistö loodab Põhjala ja Balti riikide tihedamat julgeolekukoostööd

«Näeksin meelsasti, et hästi toimiv NB8 koostöö laieneks üha enam ka julgeoleku poolele. Koostöö parlamentide vahel on juba tihe, kuid julgustan teid veelgi tugevdama sidemeid ning infovahetust ja olukorrahinnangut näiteks võtmekomisjonide vahel,» ütles ta Põhjamaade Nõukogule peetud kõnes.

NB8 (Nordic-Baltic Eight) ehk Põhjamaade ja Balti riikide koostöö on piirkondlik formaat, mis alates 1992. aastast on toonud ühe laua taha kokku viis Põhjamaad ja kolm Baltimaad (Soome, Rootsi, Norra, Island, Taani, Eesti, Läti ja Leedu), et mitteametlikult arutada päevakajalisi välis- ja julgeolekupoliitilisi küsimusi nii globaalsest kui Euroopa vaatenurgast.