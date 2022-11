Kui rinnetel on Vene okupantide viimane katse arendada uut pealetungi Donetskist lõunas üsna kiiresti mutta vajunud, siis tagalas on Ukrainal tõsised probleemid energiavarustuse kindlustamisega. Venemaa terrorism on muutunud globaalseks väljakutseks, kirjutab Igor Taro oma sotsiaalmeedias avaldatud Ukraina päevikus.