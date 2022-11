Holland käsib Hiinal «politseijaoskonnad» sulgeda

Hispaanias baseeruv vabaühendus Safeguard Defenders teatas septembris, et Hiina on rajanud välisriikidesse 54 sellist politseijaoskonda ja kaks neist tegutseb Hollandis.

Kuna Hollandilt ei ole jaoskondade avamiseks luba küsitud, teavitas ministeerium Hiina suursaadikut, et need tuleb otsekohe sulgeda, ütles Hollandi välisminister Wopke Hoekstra Twitteris.

Hiina välisministeerium ütles, et Hollandi väited on täiesti valed ja rõhutas, et teeninduspunktide eesmärk on aidata välismaal elavaid Hiina kodanikke asjadega nagu näiteks autojuhiloa uuendamine.