Ühendkuningriigis elavate ELi kodanike peakohal ripub väljasaatmise oht

IMA algatas selle aasta alguses Briti siseministeeriumi vastu kohtumenetluse väites, et kuna ELi kodanikud on juba tõestanud oma õigust jääda Ühendkuningriiki, ei tohiks ajutise elamisloa staatusega inimeste väljasaatmiseks olla alust ja nende õigused riigis viibida ei kao.

Protsessi algusest peale on siseministeerium kinnitanud, et nn püsielanikuks registreerimise programmi on heldem, kui Ühendkuningriik on kohustatud pakkuma, ja et Euroopa Komisjon oli teadlik sellest, et ajutise elamisloaga ELi kodanikud peavad esitama ka eraldi taotluse alalise elamisloa saamiseks.