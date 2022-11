ÜLEVAADE ⟩ Ukraina sõjapõgenikud elavad perede ühendamise lootuses

Kui sõja alguses lahkuti spontaanselt, pommirahe all ja paanikas, siis nüüd kaalutakse rohkem. Inimeste lahkumist mõjutab julgeolekuolukord riigis, millised on töötamise võimalused, kas on ligipääs põhiteenustele, kaupadele ja haridusele ning kuidas taastatakse puruks pommitatud kodusid.

See on veel ebaselge ja sõltub sõja kulust, kas juba eesoleval talvel on oodata Ukrainast uut lahkujate lainet, selgus analüüsist. Mõtlemisainet tulevikuks meile: kas oleme valmis Eestis võtma vastu sõjas vaimselt või füüsiliselt haiget saanud Ukraina mehi, et ukrainlaste pered saaksid taas koos elada.