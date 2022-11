ÜLEVAADE ⟩ Taani sotsid tahavad vasakleeri üllatuslikust edust hoolimata laiapõhjalist valitsust

Sellest hoolimata kinnitas senine peaminister, et pole matnud maha mõtet valitseda edasi leerideüleselt, olgugi eesmärgini jõudmine ilmselt keeruline. «See saab olema väga-väga tülikas. Me ei tea, kas seda on võimalik teha, kuid proovime kõigest jõust,» vahendas Politiken Frederikseni sõnu eilselt valimistejärgselt parteijuhtide debatilt.