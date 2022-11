Zelenskõi: Venemaa nõudis varem julgeolekutagatisi USA-lt, nüüd meilt

«Ilmselt kuulsite täna, mida Kremlis räägitakse, et nad nõudsid julgeolekutagatisi Ukrainalt. Tasub hetkeks peatuda, et mõelda sellistele avaldustele,» ütles Zelenskõi oma igaõhtuses videopöördumises.

«Need on tõesti hämmastavad muutused. See näitab ka seda, millist läbikukkumist on kogenud Vene agressioon, ja seda, kui tugevad me teiega oleme, kui säilitame ühtsuse,» ütles Zelenskõi.