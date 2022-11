ÜRO JN lükkas tagasi Moskva üleskutse uurida Ukrainas biorelvi

Venemaa taotles eelmisel nädalal ametlikult ÜRO uurimist sel teemal. Moskva on seda regulaarselt teinud alates sõja alustamisest Ukraina vastu veebruaris.

Venemaa asesuursaadik Dmitri Poljanski avaldas kahetsust hääletustulemuse üle, öeldes, et «lääneriigid näitasid igati, et seadus neile ei kehti».

«See on tavaline koloniaalmentaliteet, millega me oleme harjunud ja me ei ole sellest isegi üllatunud,» lisas ta, lubades naasta teema juurde 28. novembrist 16. detsembrini Genfis korraldataval bioloogiliste relvade konventsiooni ülevaatekonverentsil.