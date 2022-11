UKRAINA PÄEVIK 2.11: Ukraina hoiab rinnet üsna stabiilsena, kuigi paaris kohas on Vene okupantidel ilmselt õnnestunud saavutada ebaolulisi edasiminekuid. Üle riigi on jätkuvalt mure energiavarustusega - pealinnas ja mujalgi on kasutusel plaanilised elektrikatkestused.